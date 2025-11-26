Las muertes sobre la modalidad de sicariato siguen en aumento en el municipio de Maicao, con el nuevo ataque que cobró la vida de un hombre.

La víctima, de acuerdo a lo revelado por las autoridades, respondía al nombre de Eslaiter Smith Núñez Díaz, de 30 años de edad, conocido como ‘Bebecito’, quien se desempeñaba en el oficio de ‘cobradiario’ y ya había sufrido un ataque de sicarios del que salió ileso el pasado 15 de noviembre.

El atentado se registró a las 5:00 de la mañana de este miércoles, sobre la calle 9 con carrera 16, en el sector del mercado.

Según la información preliminar, Núñez Díaz iba conduciendo una motocicleta cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en un mismo tipo de vehículo. Se conoció que cuando se le acercaron el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego calibre 9 mm y le disparó en tres oportunidades para luego huir justo a su cómplice.

Por su parte, el baleado, tras caer de su vehículo de dos ruedas, fue auxiliado por transeúntes y trasladado hasta la sala de urgencias de la clínica Maicao, donde murió minutos después, pese a los esfuerzos de los galenos en turno, quienes oficializaron su muerte y dieron parte a las autoridades.

Las actividades judiciales fueron realizadas por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Seccional.

Respecto al homicidio, la Policía del Departamento indicó que los móviles son materia de investigación por parte de agentes de la Sijín y Sipol en coordinación con la entidad judicial.