Luego de una larga investigación, la Policía Nacional a través de sus unidades de investigación criminal y en coordinación con inteligencia policial, desarrolló durante los últimos días diversas acciones operativas que permitieron la captura por orden judicial de alias el Niño, señalado integrante del GAO EGC, requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Según las pruebas de la Fiscalía, este sujeto es el presunto responsable del homicidio del líder social, Aldemar Enrique Parra García, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, crimen ocurrido el 07 de enero de 2017, en jurisdicción del municipio de El Paso.

Suministrada El líder social Aldemar Enrique Parra García.

De acuerdo con la OGR Pensamiento y Acción Social, la víctima fue asesinada luego haber estado pescando en el río Calenturitas en la mañana. En horas de la tarde, hacia las 3:00 p. m., salió a La Loma, y en el camino dos hombres con casco en una motocicleta de color rojo, de marca Discover y sin placas, lo alcanzaron a la altura del punto que llaman ‘Mata e´ Zorra’ entrando a La Loma y le dispararon tres veces por la espalda, falleciendo instantáneamente.

Seguidamente los autores emprendieron la huida en dirección a El Hatillo, continuando por la vía hacia Casacará. Para ese momento se descartó el hurto como móvil del asesinato, dado que todas las pertenencias quedaron intactas en el lugar.

Parra García era presidente de la recién creada asociación apícola encaminada a implementar proyectos productivos para familias de El Hatillo en su proceso de reasentamiento involuntario. Su labor se encaminó al fortalecimiento y crecimiento de la asociación sobresaliendo siempre por sus conocimientos técnicos.