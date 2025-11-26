En Valledupar y para todo el país, el Gobierno del Cesar realizará el Festival Vallenato ‘Nuevas Promesas’; un desafío que abrirá las puertas del Parque de la Leyenda para que grandes gladiadores del nuevo vallenato salgan al ruedo a dar la pelea.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo este espacio ha sido creado para reconocer y proyectar el talento joven que mantiene viva la esencia del folclor vallenato.

El Festival Vallenato Nuevas Promesas se celebrará en Valledupar los días 19 y 20 de diciembre, teniendo como escenario el Parque de la Leyenda Vallenata; donde se reunirán agrupaciones vallenatas juveniles y emergentes de todo el país, que competirán en las categorías de: Interpretación, Composición y Puesta en escena.

El secretario de Cultura del departamento, Manuel Rangel Quintero, manifestó que: “Con este festival queremos seguir fortaleciendo los espacios para el crecimiento artístico de nuestros jóvenes y de las agrupaciones que mantienen viva la raíz vallenata. Es una apuesta que reconfirma el futuro cultural del Cesar”.

Serán dos jornadas en las que Valledupar vibrará al ritmo de los nuevos sonidos del acordeón, la caja y la guacharaca. La agrupación ganadora de este Festival tendrá como premio una producción en los estudios del maestro Rolando Ochoa, artista que también tendrá a su cargo la dirección de la grabación. Para inscribirse y participar se requiere de una inscripción ante la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental.

Durante la competencia se reconocerá la fuerza creativa que renueva el folclor, que lo transforma sin perder su raíz y que demuestra que la música sigue siendo una herramienta poderosa para el desarrollo y la identidad regional.

Es así, como durante dos días del festival, el público disfrutará, de manera gratuita, de un espectáculo que combinará tradición y modernidad: Presentaciones en vivo, muestras folclóricas y la participación de artistas vallenatos que acompañarán a las nuevas promesas en un intercambio generacional de sonidos, versos y emociones, un verdadero espectáculo musical.