Con los concursos de canción vallenata inédita, acordeón juvenil, piqueria juvenil (14 a 17 años), pintura y cometas, del 24 al 26 de diciembre de 2025 se llevará a cabo en el corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, el 36° Festival Tierra de Compositores en homenaje a la dinastía Maestre Molina, la cual integran Gustavo, Raúl, José Alfonso y Rodolfo, unidos a su progenitora Elsa Molina Hinojosa.

Los concursos se desarrollarán en la plaza principal Fredy Molina de Patillal en las siguientes fechas: diciembre 24, Primera ronda de acordeón juvenil, pintura y presentaciones musicales; diciembre 25, Primera ronda de canción vallenata inédita, concurso de cometas, final acordeón juvenil, actos protocolarios y espectáculo musical.

Diciembre 26, Primera ronda de piqueria juvenil, segunda ronda canción vallenata inédita, conversatorio vida y obra de los homenajeados, final piqueria juvenil, final canción vallenata inédita y espectáculo musical.

La presidenta del Festival Tierra de Compositores de Patillal, Ana Carolina Molina Daza, manifestó que en esta tierra, el vallenato tiene su nido y se vive de cerca la esencia del folclor.

Es así, como serán tres días, 24, 25 y 26 de diciembre que estarán llenos de melodías, poesías, versos con acordeoneros, verseadores y compositores. Además, las cometas de colores jugarán y buscarán su lugar ideal en el aire.

Las inscripciones para los mencionados concursos se cerrarán el sábado 13 de diciembre de 2025 a las 5:00 de la tarde y se reciben en la Tienda Compai Chipuco - Plaza Alfonso López de Valledupar.

De igual manera, en el corregimiento de Patillal - Oficina de la Fundación Festival Tierra de Compositores, ubicada debajo de la tarima Octavio Daza de la plaza principal Fredy Molina. Mayores informes en los números celulares: 316 4542235 - 300 7420536.