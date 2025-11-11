El equipo de rugby de La Guajira, obtuvo medalla de plata tanto en género masculino como femenino durante la fase nacional de los Juegos Intercolegiados que se disputaron en Palmira, Valle del Cauca, del 4 al 8 de noviembre.

Este resultado representa un importante logro deportivo para el departamento y refleja el esfuerzo, disciplina y compromiso de los jóvenes atletas guajiros, quienes dejaron en alto el nombre de su territorio en una competencia de alto nivel nacional.

Al respecto, el director del Instituto Departamental de Deporte de La Guajira, Bartolo Gómez Asís, felicitó a los jóvenes deportistas y destacó la importancia de este triunfo para el desarrollo del deporte en el territorio. “Este resultado es una muestra del talento, la disciplina y el corazón con que nuestros jóvenes representan a La Guajira,” afirmó Gómez Asís.

Gobernación de La Guajira/Cortesía

La Gobernación La Guajira, a través del ente deportivo departamental, acompañó el proceso desde su preparación hasta la participación en el evento, garantizando el apoyo logístico, técnico y motivacional necesario para su destacada actuación.

El logro del equipo de rugby se convierte en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones, reafirmando que, con disciplina, trabajo en equipo y apoyo institucional, el deporte sigue siendo una poderosa herramienta de transformación social en La Guajira.

