Las autoridades se encuentran en las investigaciones sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño en área rural del municipio de Uribia, La Guajira.

Se trata del pequeño Iván Jesús Uriana, de 3 años de edad, perteneciente a la comunidad Talolumana de la etnia indígena wayuu.

Se conoció que el menor se encontraba desaparecido desde el pasado sábado 1 de noviembre, cuando lo vieron por última vez en el cerro conocido como ‘Jirrigitpana’, en jurisdicción del corregimiento de Bahía Honda, jurisdicción de la municipalidad en mención.

Desde ese momento, familiares, miembros de la comunidad, organismos de socorro y demás autoridades, iniciaron un bloque de búsqueda con la esperanza de hallarlo con vida, sin embargo, en horas de la mañana de este lunes 3 de noviembre, encontraron su cuerpo, que fue traslado a una sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde establecerán las causas de la muerte.