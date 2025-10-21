En un atentado sicarial perpetrado en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, La Guajira, un hombre perdió la vida y su madre, una adulta mayor identificada como Luz Marina Jiménez, resultó herida.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Ramiro Daza Jiménez, de 54 años de edad, quien era conocido como Ramirito.

El crimen se registró en la tarde-noche de este lunes 20 de octubre, sobre la calle 22 con carrera 18, vía pública del barrio La Candelaria.

De acuerdo a la información preliminar, dos individuos a bordo de una motocicleta los sorprendieron cuando recién llegaba a la vivienda de su mamá, junto a su pareja.

Se conoció que el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y cuando se le acercaron le propinó varios impactos a la altura de la cabeza y el tórax, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

El malherido fue auxiliado por familiares que lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital San Agustín, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Por su parte, la señora Luz Marina, quien también fue llevada al mismo centro asistencial, tuvo que ser remitida a otro de segundo nivel en el municipio de San Juan del Cesar, donde permanece.

A su vez, la Policía del departamento le asignó las investigaciones al grupo de homicidios de la Sijín y Sipol, para establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.

Hijo también fue asesinado

El pasado 9 de septiembre fue asesinado Jesús Daza Robles, hijo de la reciente víctima, Ramiro Daza Jiménez, en el barrio Primero de julio, en la municipalidad en mención, las autoridades investigan si los atentados tendrían relación.