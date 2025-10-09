Mediante dos diligencias de registro y allanamiento, agentes especiales de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales, tropas del Batallón Matamoros del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a un presunto dinamizador del crimen organizado en el municipio de Maicao, La Guajira.

Se trata de Emmanuel David Bermejo Cassiani, conocido con el alias de ‘El Mono’, quien sería integrante de una estructura criminal dedicada al sicariato y tráfico de armas en el municipio.

Durante el operativo fueron incautados una granada de fragmentación, y un paquete rectangular envuelto en plástico y cinta de color negro, que contenía marihuana.

Según revelaron las labores investigativas de la entidad policial, alias el Mono estaría vinculado a homicidios selectivos ocurridos en Maicao, entre ellos uno presentado en el mes de septiembre. Así mismo, se conoció que el capturado presuntamente se dedica a la comercialización de armas de fuego y material bélico proveniente de Venezuela, utilizado para diversas acciones delictivas en esta zona fronteriza.

La Policía agregó que Bermejo Cassiani registra antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones y hurto calificado.

Al respecto, el coronel Diego Edison Montaña Gómez, comandante del Departamento de Policía Guajira, destacó este resultado importante resultado. “El Plan Cazador continúa mostrando resultados contundentes contra las organizaciones criminales que intentan alterar la seguridad en el departamento. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y operativas para identificar, ubicar y capturar a quienes atentan contra la vida y la convivencia ciudadana.”

Finalmente, los elementos materiales probatorios incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Quinta Especializada de Riohacha, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.