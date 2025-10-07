La Fuerza Aeroespacial de Colombia y el Batallón de Infantería N.° 6 Cartagena de Ejército Nacional, evacuaron vía aérea a una mujer identificada como Daniela Castillo y a su bebé desde el corregimiento de Nazareth, municipio de Uribia, en la Alta Guajira, para recibir atención médica especializada de manera urgente en la capital del departamento.

Se conoció que las pacientes fueron recibidas con todo el equipo médico con el acompañamiento de la secretaría de Salud del departamento.

Al respecto, la Gobernación de La Guajira, reveló mediante un comunicado que la mujer y su bebé se encuentran recibiendo atención en la Clínica Cedes, en Riohacha, bajo pronóstico reservado, sin embargo, al consultar sobre las causas o afecciones de las involucradas a la jefatura de comunicaciones de la administración departamental, esta dependencia ignoró como en reiteradas oportunidades la pregunta de este medio de comunicación.

