En el marco del Encuentro de Autoridades Regionales de Turismo, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Armenia, Quindío, la Gobernación de La Guajira recibió un reconocimiento que ubica al departamento entre los tres mejores destinos turísticos del país.

Leer más: Operativo contra el ‘cococho’ en el mercado terminó con hallazgo más delicado: cervezas ‘Coronitas’ y ‘Águilas’ falsificadas

Este importante logro se dio en la categoría de Gestión Integral de Destinos Turísticos, subcategoría Promoción y Marketing de Destinos Turísticos, destacando el trabajo de quienes impulsan acciones innovadoras y efectivas de promoción, fortalecimiento del turismo y generación de impacto económico, social y cultural en sus comunidades.

El reconocimiento fue recibido por el director departamental de Turismo, Rafael Zúñiga, en representación del equipo de gobierno. En esta edición, el primer lugar fue otorgado al departamento del Tolima, mientras que La Guajira y Valle del Cauca obtuvieron reconocimientos especiales por su destacada gestión.

Al respecto, el jefe de esta dependencia, expresó que, “este es un hecho histórico porque por primera vez La Guajira entra en el ranking de los tres primeros puestos a nivel nacional en materia de promoción turística. Es una muestra de que el trabajo articulado, la innovación y la visión de desarrollo que impulsamos están dando resultados para nuestro territorio”, afirmó.

Ver también: Cae falso concesionario con más de 200 personas estafadas y 7.700 millones de pesos de falsas compraventas de carros

Esta certificación se suma a los seis premios internacionales que recientemente ha recibido La Guajira en promoción turística, incluyendo el prestigioso galardón obtenido en Cannes, Francia, lo que reafirma el cumplimiento de la palabra para la proyección del departamento en escenarios nacionales e internacionales.

Con estos avances, la Gobernación de La Guajira continúa consolidando la marca “Descubriendo La Guajira”, devolviéndole la mirada al mar y proyectando la riqueza del territorio: mar, Sierra Nevada, desierto, gastronomía y cultura.