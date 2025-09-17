En un recorrido por diferentes sectores del municipio, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, anunció la entrega de recursos para la ejecución de tres proyectos de alto impacto que transformarán la movilidad, la seguridad y la infraestructura urbana de Maicao.

El primer proyecto consiste en el mejoramiento vial con pavimento rígido en los barrios Fonseca Siosi y Nueva Esperanza, con recursos por más de 8 mil millones de pesos y un tiempo de ejecución de 10 meses, destinado a brindar calles seguras y transitables.

El segundo corresponde a la construcción de obras de protección y canalización del arroyo Parrantial, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, cuyo objetivo es reducir riesgos de inundación y garantizar mayor seguridad para la comunidad.

Por su parte, la tercera intervención se enfocará en la construcción de obras hidráulicas e infraestructura de transporte en la zona urbana, que contará con más de 7 mil millones de pesos, para mejorar la conectividad y reorganizar el tránsito en el casco central del municipio.