Uniformados de la Policía Nacional, capturaron a un hombre señalado por el hurto de una camioneta particular en el municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Los policías fueron alertados vía radial sobre el hurto, por lo que de inmediato se activó un plan candado en coordinación con las patrullas de los municipios cercanos.

Minutos después, el automotor fue avistado transitando a alta velocidad por el barrio Centro del municipio de Fonseca. Al notar la presencia policial, el conductor emprendió la huida hacia el municipio de Distracción, donde finalmente fue interceptado en la calle 11 con carrera 11, del barrio 20 de Noviembre.

En el lugar, el conductor y su acompañante descendieron del vehículo e intentaron escapar corriendo, pero gracias a la oportuna reacción policial, fue capturado uno de ellos, identificado como Iván David Moscote Mendoza, quien fue trasladado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía en Fonseca y puesto a disposición del fiscal de turno.

Por su parte, la camioneta Nissan Frontier, color blanco, de placa POW-094, modelo 2026, que tiene un valor comercial de $256 millones, quedó bajo custodia para su respectiva entrega a su propietario.