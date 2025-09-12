Soldados del Batallón de Caballería Mediano N.º 10, de la Décima Brigada, en un trabajo conjunto y coordinado con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, ubicaron 235 minas antipersona en jurisdicción del departamento de La Guajira.

Estas armas letales tenían la misma cantidad de detonadores eléctricos improvisados y 60 kilogramos de sustancia explosiva a base de nitrato de amonio, que presuntamente pertenecían al grupo armado organizado (GAO) ELN, en zona rural del municipio de Uribia.

Este hallazgo deja en evidencia una clara y grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

“Su sola fabricación y transporte constituyen un acto criminal que atenta contra los principios de distinción, proporcionalidad y humanidad que rigen la guerra, y que buscan proteger especialmente a los más vulnerables”, señaló el Ejército.

El uso de minas antipersona por parte del ELN genera graves afectaciones a niños, mujeres, campesinos y comunidades enteras, causando desplazamientos forzados y sembrando terror en las regiones.

Finalmente, el Ejército Nacional indicó en el comunicado que “la Décima Brigada continuará desarrollando operaciones contundentes, conjuntas y coordinadas, con el objetivo de neutralizar las amenazas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los guajiros, debilitando de manera efectiva la capacidad criminal de los grupos armados ilegales en el norte del país”.