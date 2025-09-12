Un paseo familiar se convirtió en tragedia con la muerte de un niño de tan solo 8 años de edad, por aparente inmersión en jurisdicción de Riohacha, La Guajira.

Lea también: Air-e necesita $200 mil millones mensuales para operar, advirtió interventor

Las autoridades revelaron que el menor respondía al nombre de Josué Jeremías Brito Serna, natural de Venezuela, quien residía con su madre en el barrio Primero de Mayo, en Maicao.

Se conoció que desde el municipio fronterizo se habían trasladado hasta la capital del departamento, para disfrutar de las playas y el río colindante junto a otros familiares.

El caso se registró en la tarde de este jueves, en el sector del Riíto, desembocadura del río Ranchería.

Lea también: La indignación, decepción y rabia de los periodistas venezolanos tras la derrota de ‘la Vinotinto’ 6-3 ante Colombia

Durante el plan de esparcimiento, la madre y los familiares perdieron de vista al menor y al entrar en pánico por no encontrarlo, alertaron a los presentes, quienes dieron aviso a los organismos de socorro para iniciar la búsqueda.

Minutos después, lo hallaron flotando y lo subieron a una ambulancia con paramédicos para reanimarlo y trasladarlo hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora de Los Remedios, donde pese a los esfuerzos, los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Lea también: “Colombia es el aliado más importante de Estados Unidos en la lucha contra las drogas”: embajador Daniel García Peña

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron los encargados de la inspección a cadáver, el cual trasladaron a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha, para los procesos pertinentes.

Lea también: Los mensajes que tenían los casquillos usados por asesino de Charlie Kirk: “Hey, fascista, ¡Atrápalo!"