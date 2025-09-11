Dos hombres murieron tras resultar gravemente heridos en un ataque a bala perpetrado por sicarios en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la primera víctima respondía al nombre de Eder Perdomo Chavarro, de 43 años de edad y Julio Alexander Pushaina Guevara, ambos se desempeñaban como mecánicos de automóviles.

La acción delincuencial se registró en la tarde de este miércoles, en jurisdicción del barrio Pastrana.

Según la información preliminar, los mencionados se encontraban probando un vehículo que habían arreglado, cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. Él parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades por la ventana del piloto para luego huir junto a su cómplice.

Por su parte, las personas que presenciaron el ataque, sacaron a los baleados del carro para trasladarlos hasta un centro asistencial cercano, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció Perdomo Chavarro, debido a la gravedad de las heridas. Horas después oficializaron el deceso de Pushaina Guevara.

Funcionarios de la Policía Judicial se encargaron de los actos urgentes e inspección.

De igual manera, el grupo de homicidios inició las investigaciones para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los sicarios.