Air-e Intervenida anunció este jueves que continúa avanzando en la ejecución del plan técnico “orientado a mitigar las fluctuaciones de tensión registradas en el sistema eléctrico de algunos municipios del sur de La Guajira”.

Como parte del plan estructurado, en este mes de septiembre está prevista la instalación de un banco de regulador de tensión en el circuito Urumita y el ajuste del sistema de regulación de tensión en la subestación San Juan del Cesar.

“Durante los últimos tres meses se han desarrollado diversas actividades técnicas, entre ellas la ejecución de termografías para la identificación de puntos críticos, revisión y corrección de puntos calientes, verificación del sistema de puesta a tierra conforme a la normativa vigente, análisis de la información arrojada por el sistema de medida de balanceos de circuitos, refuerzos de puentes primarios, cambios de crucetas de madera en mal estado, presencia de equipo especializado en la zona, verificación de las subestaciones San Juan del Cesar, Villanueva y Fonseca”, se lee en el comunicado.

Cabe destacar, que el pasado 5 de agosto se llevó a cabo el acople de las barras B1 y B2 a nivel de 13,8 kV en la subestación Fonseca, además del ajuste del sistema de regulación de los transformadores de potencia a nivel de 34,5 kV en la subestación San Juan del Cesar y la instalación de analizadores de redes en los puntos de transformación de barra a nivel de 110 kV, donde actualmente se realiza un monitoreo permanente, según informo la empresa.

Banco de regulador en el Circuito Urumita

En cuanto a las acciones programadas para este mes, se instalará un banco regulador de tensión eléctrica en el circuito Urumita, con el objetivo de “estabilizar los niveles de tensión del circuito“. Esta actividad está programada antes del 30 de septiembre.

“También se ajustará el Set Point (punto de ajuste) del sistema de regulación de tensión del transformador de potencia de la subestación San Juan, y se tiene prevista su ejecución para el 10 de septiembre", añade el comunicado de este 4 de septiembre.

Otras acciones

La empresa eléctrica tiene contemplado la construcción y puesta en servicio del proyecto Nueva Subestación San Juan 220/110 kV, como parte de las proyecciones y gestiones en curso. Asimismo, dentro de las acciones estructurales se desarrollará un estudio de calidad de potencia para la zona.

De igual manera, el área de Control de Energía realizará un “barrido técnico” en la zona, con el fin de identificar posibles conexiones ilegales que afecten la calidad del servicio.

Air-e Intervenida aseguró que mantiene su compromiso con los usuarios del sur de La Guajira, trabajando de manera continua para mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en esta zona.

“A través de la ejecución de este plan técnico y las acciones en curso, la empresa busca garantizar un suministro seguro, eficiente y confiable”, enfatizó Air-e.