Un vídeo que circula en redes sociales muestra como hombres vestidos de pantalón camuflado con insignias de un grupo armado y armas de largo y corto alcance, grabaron y perpetraron la masacre en la que murieron cuatro personas y tres más resultaron heridas este domingo 31 de agosto en el corregimiento de la Punta de Los Remedios, área rural del municipio de Dibulla en La Guajira.

Informes de inteligencia policial que a los que tuvo acceso EL HERALDO, indican que presuntamente uno de los seis hombres que llegaron al establecimiento de venta de bebidas embriagantes ubicado en la calle 4 # 1-27, del barrio Santa Rita, sería alias Naín o el Menor, cabecilla principal del Frente Criminal Javier Cárdenas, del Grupo Armado Organizado-GAO- Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mejor conocidos en el mundo del hampa como Los Pachenca.

La información conocida revela que testigos habrían visto al capo paramilitar, quien aparece en el cartel de los más buscados del departamento de La Guajira, por el que las autoridades ofrecían hasta $100 millones de recompensa por información que facilite su captura.

Este último es muy popular en sectores del Magdalena y La Guajira en el corredor de la Troncal del Caribe, por los vídeos que sube a sus redes en el desarrollo de acciones armadas.

Por su parte, sin saber que sucedería la masacre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de un consejo de seguridad realizado en Riohacha este sábado 30 de agosto, anunció una serie de recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que permita capturar a cabecillas de grupos armados en La Guajira.

Entre los que se encuentran otro capo de Los Pachenca, alias Mina, cabecilla del Frente Criminal Cristóbal Duarte. Y otros del GAO- Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, alias Frey, cabecilla principal del Frente 6 de diciembre; alias Miki, jefe del Frente Criminal Luciano Ariza; y alias Ferley o Ferney, cabecilla del Frente Criminal Rufino José Morales.