Un nuevo atentado sicarial en el que fue asesinado un mototaxista que respondía al nombre de Rafael Ricardo Manjarrez García, de 39 años de edad, se une a la ola de criminalidad que azota al municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira.

El homicidio se registró en horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto sobre la calle 1D con carrera 15 esquina, del barrio La Concepción, en el perímetro urbano de la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, el hoy occiso de movilizaba en una motocicleta marca Auteco, tipo Bóxer, de color negro y placa JDS-55F, cuando fue interceptado por sujetos a bordo de un vehículo particular Hyundai blanco, que le dispararon en repetidas oportunidades, luego de que este presuntamente se opusiera a que se lo llevaran y huyeron con rumbo desconocido.

Por su parte, residentes del sector que presenciaron el hecho, intentaron auxiliarlos, pero a los minutos se percataron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se encargó de los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal de Maicao.

De igual manera, los investigadores iniciaron las labores para establecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.