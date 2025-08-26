Oficiales del Centro Facilitador de Servicios Migratorios ubicaron a un ciudadano venezolano que tenía vigente una notificación roja de Interpol por los delitos de asociación para delinquir, extorsión y obstrucción a la libertad de comercio.

El extranjero se encontraba hospedado en un hotel del municipio de Maicao, donde fue puesto a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para los trámites correspondientes.

En los últimos tres años, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ha puesto a disposición de la Policía Nacional a más de 2.400 personas requeridas por la justicia, gracias a la verificación de bases de datos nacionales e internacionales y a las alertas emitidas por Interpol.

Entre 2023 y lo corrido de 2025, los resultados operativos incluyen la materialización de 275 circulares de Interpol (rojas y azules), la ubicación de 1.433 pasajeros con orden de captura vigente y la detección en flagrancia de 747 personas en los diferentes puestos de control migratorio del país.