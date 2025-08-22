Un nuevo atentado sicarial que cobró la vida de una persona de sexo masculino, enciende las alarmas de criminalidad en el departamento de La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades cómo Héctor González Epieyú, hermano del exgobernador del departamento, Wilmer González Brito.

La acción delincuencial se registró en la mañana de este viernes 22 de agosto, en el perímetro urbano del municipio de Uribia.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en un vehículo particular de color rojo, cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta.

Se conoció que el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades por los vidrios de la ventana del automóvil y huyó del lugar junto a su compañero.

Por su parte, el baleado fue auxiliado por transeúntes y trasladado hasta un centro asistencial, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales.

Respecto al caso, personal de grupo de homicidios de la Policía Judicial se encargó de los actos urgentes e inspección. De igual manera, iniciaron las investigaciones para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los sicarios.