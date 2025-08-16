Las cifras de muertes violentas en el departamento de La Guajira, siguen en alza con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la mañana de este sábado 16 agosto, en el área rural de Riohacha.

Se conoció que transeúntes y residentes del sector alertaron a una patrulla policial sobre la presencia del cadáver de una persona de sexo masculino bocabajo, que presenta varias heridas, al parecer, causadas con arma de fuego.

La víctima no ha sido identificada debido a que no portaba documentación que certificara su identidad. Vestía un suéter de color negro con gris y una pantaloneta de color negro; en la pierna derecha cerca del tobillo, un trapo amarrado de color blanco. De igual manera, que en la mano, un tatuaje con el nombre de ‘Luis’

El hallazgo se registró en una zona rodeada por maleza, sobre la Troncal del Caribe, en la vía que comunica a la capital de La Guajira con Santa Marta, Magdalena.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se encargaron de los actos urgentes e inspección judicial a cadáver, el cual trasladaron a la sede de Medicina Legal, para el proceso de identificación e investigación de los móviles del crimen.