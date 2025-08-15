Agentes del Gaula de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un individuo por el delito de extorsión, en jurisdicción de La Guajira.

El privado de la libertad fue identificado como Jilito Segundo González, quien sería integrante del Grupo Armado Organizado-GAO- Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, mejor conocido como los Pachenca, donde se desempeñaba como encargado de realizar cobros extorsivos de manera presencial, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional por el delito en mención.

En este caso, le exigía a un comerciante la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia y su establecimiento.

La operación en el municipio de Uribia, como parte de las acciones investigativas y operativas orientadas a recuperar la tranquilidad y seguridad de los habitantes del departamento.

Según la Policía, este grupo delincuencial tiene injerencia en el departamento y estaría vinculado a homicidios selectivos, desplazamiento forzado, hurtos, amenazas y extorsiones, estas últimas ejecutadas mediante el uso de armas de fuego de corto y largo alcance.

Sus exigencias económicas oscilan entre dos y diez millones de pesos a cambio de permitir a las víctimas desarrollar sus actividades económicas sin atentar contra su vida o la de sus familias.

Entre los gremios más afectados se encuentran finqueros, ganaderos, bananeros, constructores, transportadores y comerciantes en general.