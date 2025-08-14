Mediante la iniciativa para el fortalecimiento de las acciones educativas para la prevención del dengue y la fiebre amarilla, enfermedades que representan un riesgo considerable para la salud, la Gobernación ha impactado a más de 12.220 familias en La Guajira.

Leer más: Capturan a mujer que solicitaba domicilios con un software que generaba comprobantes falsos en Cartagena

Hasta la fecha, se han instruido positivamente a las comunidades mediante jornadas de educación ambiental, sensibilización comunitaria, levantamientos de índice larvario y la aplicación de tratamientos biológicos seguros y eficaces, como el larvicida Dimilin TB2.

El ingeniero Ambiental, Jaime Wberth Orozco, coordinador del proyecto, indicó que “estas acciones, desarrolladas de forma sistemática y participativa, buscan eliminar criaderos del vector, reducir el riesgo de transmisión del dengue y la fiebre amarilla, y promover entornos más saludables”.

Se ha intensificado el desarrollo de diversas actividades en un marco de participación y colaboración comunitaria gracias a la intervención de la Gobernación de La Guajira, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital Santa Rita de Cassia.

Ver también: EE. UU. desplegó fuerzas militares en el mar Caribe para combatir cárteles del narcotráfico de Latinoamérica

Cabe resaltar que mediante las jornadas de educación ambiental se han brindado las herramientas necesarias para que se puedan identificar los riesgos asociados al dengue y se tomen acciones desde los hogares para prevenirlo.

La sensibilización comunitaria ha generado mayor conciencia en la población, ya que a través de dinámicas participativas se ha fomentando la corresponsabilidad en la eliminación de criaderos de mosquitos.

Le sugerimos: Carlos Daniel, hijo de Carlos Bacca, fue convocado a un microciclo de trabajo de la selección Colombia sub-15

El ejercicio casa a casa del equipo de extramurales ambientales con el levantamiento de índice larvario, ha sido vital para identificar y controlar los potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, facilitando así la implementación de estas estrategias efectivas de control. Además de la aplicación de tratamientos biológicos seguros y eficaces, como el larvicida Dimilin TB2, que actúa de manera efectiva contra las larvas del mosquito, contribuyendo a la reducción de su población sin dañar el medio ambiente.