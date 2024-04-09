El pasado lunes 8 de abril, la Procuraduría General de la Nación anunció abrió una nueva investigación en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López.

El exfuncionario es señalado de cometer presuntas irregularidades en la adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira.

Esta es la segunda investigación disciplinaria que abre el Ministerio Público en contra de López, quien ya había estado en medio del escándalo por la compra de más de 40 carrotanques y 20 carros de bomberos, mediante una modalidad de contrato que generó dudas.

Ahora, la PGN supervisa el proceso para adquirir tanques de reserva de agua para La Guajira, para los cuales se destinaron más de $8.000 millones, ‘lo que estaría por encima de su precio en el mercado, y no cumple con los line4amientos y especificaciones técnicas adecuadas’.

Al parecer, Olmedo López habría avalado la compra de 1.000 unidades que serían asignadas a las rancherías del departamento, las cuales no cumplían con los objetivos para las que fueron adquiridas, se lee en la radicación de la Procuraduría Tercera.

Según Carlos Carrillo, director de la Ungrd, 'hay varios tanques con fisuras, así como inconsistencias con los materiales'. Asimismo, el funcionario asegura que en la administración de Olmedo López se firmó un contrato para adquirir 1.000 de los 8.000 tanques que se esperaban comprar; pero al realizar la inspección de los tanques almacenados en el batallón Cartagena, se encontró que algunos no eran aptos para el almacenamiento de agua.

'No se han entregado todos los tanques. Hay 166 que fueron llevados a las rancherías, mientras que otra parte, hechos a medida, están almacenados en el batallón Cartagena, que fueron los que vio el director de la Ungrd', indica el documento oficial.

Respecto a las declaraciones de Carillo: 'Acá hay 167 tanques, que están hechos en fibra de vidrio y es bastante llamativo, aunque cualquiera pudiera pensar que este material no es el indicado para hacer este tipo de tanques en los que se suponía que iba a reposar el agua de los niños Wayuu, pues los contrataron así con una empresa de Itagüí', dijo el director de la Ungrd.

