El proceso destinado a suministrar agua potable a las comunidades del departamento de La Guajira continúa presentando inconvenientes y deficiencias en su ejecución, según dio a conocer el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

De acuerdo con una denuncia hecha recientemente por el funcionario, los tanques que fueron adquiridos por la anterior administración de Olmedo López, presentan serias fallas, entre ellas fisuras y agrietamientos, que impiden el correcto almacenamiento de agua.

Según Carrillo, su antecesor emitió una orden para la compra de 1.000 tanques con una capacidad para almacenar 8.000 litros de agua cada uno. No obstante, debido a que estos no se encuentran en óptimas condiciones, no podrían ser utilizados. Situación que el funcionario catalogó como 'preocupante'.

Durante una visita de inspección realizada en el Batallón Cartagena, Carrillo descubrió que, en efecto, muchos de los tanques adquiridos no cumplirían con las especificaciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

'Acá hay 167 tanques que están hechos de fibra de vidrio en los cuales se pensaba preservar el agua para los niños Wayú. Sin embargo, la fibra de vidrio es un material que, a diferencia de otros polímeros, no responde de la misma forma a los esfuerzos que puedan darse', explicó el actual director de la Ungrd.