Una mujer identificada como Wilmaris Polo, de 35 años, de nacionalidad venezolana, fue encontrada sin vida en el patio de su vivienda, ubicada en la calle 56 con carrera 7G, de Riohacha, La Guajira; hechos que han sido rechazados por los habitantes del sector, quienes conocían a la víctima y la catalogaban como una buena vecina.

El cuerpo fue hallado con una soga atada en el cuello, pero no estaba colgado por lo que hay sospechas que no se trate de un suicidio sino de un asesinato.

Precisamente para esclarecer los hechos la Policía Nacional, condujo hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía, al compañero sentimental de la occisa, quien habría opuesto resistencia para su traslado, al ser sospechoso de la muerte de Polo.

Asimismo se conoció que, al parecer, los hechos sucedieron en horas de la madrugada de este domingo, y en horas de la mañana los vecinos se percataron que estaba muerta y dieron aviso a la Policía.

Se conoció que Wilmaris, había llegado a Riohacha hace un par de años en medio de la migración venezolana y se dedicaba a trabajar en el Mercado Público de esta capital.

Se espera que en las próximas horas lleguen sus familiares a reclamar el cuerpo.

