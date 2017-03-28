Un grupo de habitantes del municipio de Uribia en La Guajira impidió que Carlos Caicedo del movimiento Fuerza Ciudadana lanzara su candidatura en este municipio, la cual estaba programada para las tres de la tarde de este lunes.

El dirigente, quien fue alcalde de Santa Marta, llegó escoltado por varios buses que salieron desde su ciudad natal y de Riohacha, pero los manifestantes apostados en la entrada de la población no permitieron que algunos de estos entraran.

El evento estaba programado para realizarse en el barrio Fonseca Siosi, donde se había dispuesto una tarima para que Caicedo expusiera su tesis a los uribieros, sin embargo lo tuvo que hacer de manera improvisada cerca a la Plaza Colombia y en medio de los gritos de quienes se opusieron a que se llevara a cabo.

Con carteles improvisados, los manifestantes le reclamaban al político samario que cuando lideró la campaña del voto en blanco a la gobernación de La Guajira, calificó de corruptos a los guajiros.

'No te queremos aquí en Uribia, porque nos trató de corrupto a nosotros y a nuestros candidatos y por eso no lo vamos a dejar hacer su lanzamiento', gritaba la líder Marcelena Jusayú quien dijo se representante legal de diez comunidades.

La escogencia de Uribia

Caicedo aseguró que escogió el municipio de Uribia 'porque encarna lo que es nuestro país, lleno de riqueza pero sumido en la pobreza y el abandono y el control de los politiqueros, donde los ciudadanos no tienen buenos servicios ni de agua, ni salud, ni educación'.

Dijo que su propósito, como presidente, es que Colombia cambie y sus habitantes no terminen como clientela de los políticos que 'los ponen estas tareas de protestar a cambio de no perder el puesto o un contrato'.

El exalcalde de Santa Marta aseguró que quienes estaban protestando seguramente fueron impulsados por quienes tienen el poder. 'Estoy seguro que aquí no está la mayoría del pueblo de Uribia, esos que sufren por la falta de servicios públicos deficientes a pesar de los millones y millones de regalías que han llegado a este municipio'.

Carlos Caicedo lanza su candidatura con el respaldo del movimiento Fuerza Ciudadana y comenzará la recolección de 4 millones de firmas con las que dijo también presentará una propuesta de reforma constitucional.

'Vamos a construir un nuevo país más justo y equitativo, para que todos vivamos con mejores condiciones y dejemos atrás este modelo desequilibrado en la distribución del poder', aseguró.

La financiación

Por último explicó que su candidatura será financiada con aportes de seguidores y simpatizantes del movimiento, quienes colaborarán no solo con recursos, sino en especie.

'Por ejemplo los buses en los que vinieron quienes asistirían al lanzamiento, son transportadores que se han querido unir a la campaña', puntualizó.