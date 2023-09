Muerte de guajira en Perú: hay algo que no cuadra en la historia

Piedad Palomino Pushaina, otra de las hermanas de la fallecida, en diálogo con EL HERALDO, comunicó que en efecto su hermana Marleny fue la que pudo viajar a territorio peruano cuando la familia se enteró del deceso de Patricia.

“Ella fallece el 6 de septiembre en unas circunstancias que aún no son muy claras para nosotros. Nos avisan de allá que ella se había tomado una bebida alcohólica fuerte que la puso morada y luego de eso murió. Pero cuando mi hermana alcanza a llegar a Perú, dos días después, ya no la encuentra en la morgue. Fue un completo misterio porque nos avisan que había muerto y luego no la encontramos”, expresó Piedad.

Pero luego la mujer manifestó que un funcionario de la morgue local fue sincero con su hermana Marleny y le comunicó que había tenido un “descuido” al no revisar las bolsas en las que habían ingresado los cadáveres de Patricia y de un peruano muerto de nombre Oswaldo, los cuales había recibido a la misma hora del día.

“El señor le dijo a mi hermana que no detalló las bolsas en las que venían los cadáveres y que estas estaban marcadas solamente con los números 342 y 343. Al parecer, este señor entregó el cuerpo de mi hermana a otra familia y esa familia la veló y la sepultó en el Cementerio de Huachipa, pero sin darse cuenta que no era Oswaldo, sino una mujer”, agregó Piedad. Aunque esta luego afirmó que hay algo que para ella no encaja en la historia.