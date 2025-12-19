Pese a las estrategias y los esfuerzos que las autoridades locales y departamentales adelantan para evitar el uso de la pólvora, en el Atlántico y Barranquilla ya aumentaron los casos de quemados en comparación del 2024.

Hasta este jueves 19 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó un total de 65 casos para el Distrito y los municipios. En el Atlántico, se han registrado 35 casos, un 12,9% mayor que en el 2024, en donde hubo 31 quemados.

Este año, se han presentado 11 casos en Soledad, 5 en Santo Tomás y 4 en Sabanagrande. Mientras que Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan registran dos casos cada una. Por otra parte, Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí presentan un caso cada una.

En cuanto a Barranquilla, la ciudad tiene un total de 30 personas afectadas, lo que representa un aumento del 30,4% a comparación del 2024, en donde se reportaron 23.

A nivel país, el INS reporta 603 casos totales, lo que representa una variación del 19,6%, ya que el año anterior se presentaron para esta misma fecha 504 quemados. Hasta el momento, el instituto aún no notifica muertes por pólvora.

Frente a este panorama, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, reiteró el llamado a no manipular este tipo de elementos que atentan contra la salud en medio de la temporada decembrina.

Los esfuerzos de las autoridades

A principios de mes, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana anunciaron el Plan Navidad 2025. Esta estrategia integral está especialmente centralizada en prevenir el uso y comercialización ilegal de la pólvora.

Durante el evento, fueron enfáticos en que los controles se fortalecerán para brindar un mayor bienestar a las comunidades. En su momento, el jefe de la oficina indicó que ofrecerán recompensas de hasta 2 millones de pesos para quienes denuncien la venta ilegal y uso de pólvora. Asimismo, informó que han incautado una tonelada de estos artefactos pirotécnicos en 10 operativos.

“Es una tonelada menos que se va a comercializar en las calles de nuestra ciudad y que no va a llegar a las manos de nuestras niñas, niños y adolescentes que son nuestra prioridad en estas festividades de fin de año” manifestó Turbay.

En esta misma línea, invitó a la ciudadanía a reportar los casos de uso y venta ilegal a la línea 123.