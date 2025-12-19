La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) celebró este jueves la ceremonia de graduación de 1.602 estudiantes del Proyecto de Doble Titulación, una iniciativa pionera en el país que articula la educación media con la educación superior y que hoy impacta a jóvenes de 45 instituciones educativas oficiales del Distrito.

La ceremonia se realizó en el Salón Jumbo del Country Club, y estuvo presidido por el rector de la IUB, Arcesio Castro Agudelo, y la secretaria de Educación Distrital, Paola Amar, quienes exaltaron el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los estudiantes que reciben su título como bachilleres y técnicos laborales.

Le puede interesar: Soledad se alista para la segunda edición del Mercado Campesino este domingo

Durante la ceremonia, el rector Arcesio Castro Agudelo destacó el impacto transformador del programa: “La doble titulación no solo entrega un título, entrega oportunidades reales de movilidad social. Estos jóvenes hoy tienen un camino más corto y más sólido hacia la educación superior y el empleo, y eso es cumplirle a la ciudad y a sus familias”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Educación Distrital, Paola Amar, resaltó el trabajo articulado entre la Alcaldía de Barranquilla y la IUB: “Este proyecto demuestra que cuando la educación media y la educación superior trabajan juntas los resultados son extraordinarios. Hoy celebramos jóvenes con más competencias, más herramientas y más sueños posibles”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio del estudiante Giuseppe Morales, graduado como Técnico en Soporte Técnico de Sistemas, quien habló en representación de sus compañeros: “En este camino aprendimos mucho más que contenidos académicos. Aprendimos a trabajar en equipo, a creer en nuestras capacidades y a levantarnos cuando el cansancio aparecía. Agradecemos profundamente a la Alcaldía de Barranquilla y a la Institución Universitaria de Barranquilla por su acompañamiento, su calidad humana y su excelencia académica”.

Detalles del programa

Con más de 18 años de experiencia, el Proyecto de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior – Modelo IUB se ha consolidado como uno de los operadores con mayor cobertura a nivel nacional, beneficiando a cerca de 90.000 estudiantes, y posicionándose como referente en el fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas y laborales de los jóvenes de grados 10° y 11°.

Además: Obras, turismo e inversión social marcaron el balance de Barranquilla en 2025

Cabe resaltar que el Proyecto de Doble Titulación permite que los estudiantes, al culminar su bachillerato, puedan continuar su formación por ciclos propedéuticos, fortaleciendo su tránsito a la educación superior bajo el Modelo de Formación IUB.