Barranquilla cerró 2025 con la entrega de nuevas obras de infraestructura, la puesta en marcha de atractivos turísticos y la ejecución de programas sociales en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con el balance presentado por la administración distrital.

Uno de los hitos más recientes es la Luna del Río, nuevo ícono del Gran Malecón, una estructura de 65 metros de altura con 44 cabinas y capacidad para 264 personas. Este atractivo turístico busca fortalecer la promoción de la ciudad y resaltar su entorno natural, integrado por el río Magdalena, el mar Caribe y la ciénaga de Mallorquín.

En materia de turismo incluyente, la ciudad avanzó con la consolidación de Puerto Mocho, una playa adaptada para el disfrute de todas las personas, gracias a la implementación de sillas anfibias, carritos de apoyo y accesos especiales.

Además de ser un espacio de recreación familiar, Puerto Mocho se ha convertido en una fuente de oportunidades económicas para trabajadores, emprendedores y prestadores de servicios.

Muy cerca de este sector, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín incorporó la primera galería educativa de aves de la ciudad, desarrollada mediante una alianza entre Audubon y el Grupo Argos.

El espacio bilingüe cuenta con 50 placas informativas sobre especies residentes y migratorias, material didáctico para la conservación y códigos QR que enlazan a la plataforma BirdExplorer, con información científica construida a partir de ciencia ciudadana en eBird. Las señalizaciones incluyen fotografías reales del ecosistema y fueron desarrolladas en un proceso de cocreación con expertos y operadores locales.

El Gran Malecón, uno de los espacios más visitados del país, sumó nuevos atractivos como la estatua de ‘Toty’, una escultura de 7,5 metros en homenaje a la actriz barranquillera Sofía Vergara, ubicada en el sector recreodeportivo.

A esto se añade la construcción de un skatepark de más de 2.400 metros cuadrados, con zonas especializadas para disciplinas como skate, BMX y patinaje.

En el ámbito deportivo, la Alcaldía entregó la renovación del Polideportivo La Magdalena y destinó más de 2.000 millones de pesos al Team Barranquilla, como apoyo económico a los atletas de alto rendimiento. A través de la Secretaría de Deportes, el Distrito reafirmó su apuesta por una ciudad más activa y saludable.

La infraestructura fue uno de los ejes centrales del balance. El programa de Mejoramiento de Vivienda benefició a miles de familias en distintas localidades, con intervenciones en espacios internos como salas, cocinas, baños, pisos y, por primera vez, redes eléctricas.

En movilidad, la ciudad avanzó con la entrega de 38 kilómetros de vías, equivalentes a 160 tramos viales en más de 90 barrios.

Entre las grandes obras se destaca la entrega del primer puente del intercambiador vial de la avenida Circunvalar con carrera 43, a la altura de Alameda del Río, en sentido norte-sur, una infraestructura que mejora la conectividad y la movilidad en uno de los corredores más importantes de Barranquilla.

Con estas entregas, la administración distrital cerró el 2025 resaltando una transformación integral que impactó tanto en zonas turísticas como en los barrios, consolidando obras que, según el Distrito, buscan mejorar la calidad de vida de los barranquilleros y fortalecer el posicionamiento de la ciudad a nivel nacional.