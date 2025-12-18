En medio de la reactivación este jueves de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro Burgos, por el caso Fucoso, su abogado defensor, Alejandro Carranza, aseveró que no hay prueba directa de que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro hubiese recibido los $111 millones por los que lo señala la Fiscalía.

“Su señoría, no le trajeron la prueba directa de que haya recibido esos dineros sino solo la interpretación de la Fiscalía. No hay registros bancarios ni versiones de personas que hayan visto que recibió el dinero”, aseveró el apoderado ante el estrado.

“Lo que hay son chats de una persona beneficiada con un principio de oportunidad y que se ahorró reparar a la Gobernación del Atlántico en los $110 millones porque solo pagó $40 millones, entonces hay un interés de esa persona”, expuso Carranza, agregando que, además, “no hay evidencia de que Nicolás Petro tuviera interacción con Fucoso”, refiriéndose a la presunta desviación de recursos públicos del Atlántico por medio de contratos a la Fundación Conciencia Social, Fucoso.

el_caso_contra_nicolas_petro_tiene_nueva_fiscal_tras_salida_de_mario_burgos.png

A Petro Burgos se le imputaron en este segundo proceso en su contra los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

El caso se lleva ante el despacho del juez 14 de control de garantías de Barranquilla y en este la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento preventiva en contra de Petro Burgos en una cárcel de la capital del Atlántico.

El exdiputado es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción por medio del cual, al parecer, $111 millones que iban para proyectos de atención a adultos mayores, habrían ido a parar a sus bolsillos.

En el proceso, no obstante, la Procuraduría no pidió la medida de aseguramiento: “No representa ni un peligro para la comunidad y no se observa tampoco que, con la misma, pueda obstruir la justicia y mucho menos que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”.

El primer caso, en etapa preparatoria de juicio, se le sigue a Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por unos dineros que supuestamente habría recibido al parecer en medio de la campaña de su padre a la Presidencia.