El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habló sobre lo que le depara a las negociaciones del salario mínimo de 2026, en el que empresarios y sindicatos laborales mostraron sus propuestas, pero sin llegar a un acuerdo claro, según lo manifestado en la última reunión.

En un evento celebrado en la ciudad de Barranquilla, el jefe de la cartera del Trabajo aprovechó para aclarar que dicho ministerio se encargará de dictaminar el salario mínimo, y no el Ministerio del Interior, dado una reciente intervención de Armando Benedetti, afirmando que el incremento del salario para 2026 estaría entre el 11 % y 12 %.

“Yo debo decir que el ministerio que tiene la responsabilidad de eh contarle al país y de informarle al país cuál es la decisión del presidente y del gobierno respecto al incremento del salario mínimo es el Ministerio del Trabajo, es que tiene la responsabilidad de liderar eh la comisión de concertación de políticas salariales y laborales”, señaló en primera instancia el ministro Sanguino.

En se sentido, agregó que el gobierno ha llegado a la mesa con la posición que ha caracterizado de mantener un incremento del salario mínimo que esté muy por encima de la inflación.

“De tal suerte que logremos que se pueda convertir ese incremento en un aumento real de los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, en este año que está corriendo, en el año 2025, tenemos una inflación del 5,2 % y el incremento del salario mínimo para este año fue del 9,5 %, lo que quiere decir que cada trabajador se está más allá de cubrir la inflación (4,3 %) en ingreso real para sus bolsillos y para sus familias y eso es lo que queremos ser este año. El gobierno y el presidente quiere que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, indicó Sanguino.

Dentro de ello, el ministro del Trabajo enfatizó durante una reunión de formalización laboral en la capital del Atlántico, que se evalúa la posibilidad de que el nuevo aumento sea a doble dígito.