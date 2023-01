Esto se sabe del caso del maletín extraviado con 16.000 euros en Barranquilla

Las vacaciones de había planeado Silvio Ramírez Ojeda para reencontrarse con su familia en Barranquilla para fin de año no salieron de la mejor manera.

El barranquillero de 39 años, residente en España y quien llegó a la ciudad el pasado 27 de diciembre para recibir el 2023 juntos a sus familiares, perdió un maletín con dinero y documentos en un taxi cuando se dirigía a la casa de su familia en el norte de la ciudad.

En declaraciones a EL HERALDO, Silvio relató cómo fue el extravío del maletín y de qué manera se percató que ya no tenía sus pertenencias con él.

"Yo tomé el taxi en el aeropuerto en la empresa que trabaja allá. El conductor me ayudó a guardar las maletas. Llegué a la casa, saludé a mi familia, pero al cabo de 20 minutos, cuando iba a buscar algo para alguien, me percato que una de las maletas no está”, dijo Ramírez en primera instancia.

Agregó que inmediatamente llamó a la empresa de taxis del aeropuerto, pero como nadie respondía decidió ir directamente al sitio, a pesar de que ya había pasado la media noche.

"Cuando llegué al aeropuerto no había nadie, porque trabajan hasta la llegada del último vuelo. Me esperé allí hasta que llegaran, la encargada me contactó con el conductor que me habían asignado, este dijo que iba a revisar el carro y después de 20 o 25 minutos dijo que no había nada, que después de llevarme había hecho otra carrera", declaró Silvio.

Después de esto vino lo peor, según narra Ramírez. El barranquillero, que se dedica al comercio de perfumes y ropa, realizó la denuncia en la Uri de la Fiscalía en Barranquilla, donde pasó a dos diferentes fiscales hasta llegar a Soledad.

"Fue bastante complicado (la denuncia) porque me mandaban de una fiscalía para otra. Sinceramente un poco lento de parte de la Fiscalía porque estamos esperando la orden para revisar los vídeos de las cámaras de seguridad del aeropuerto y otros permisos", indicó.