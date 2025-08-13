La búsqueda llegó a su fin. En horas de la mañana de este miércoles 13 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida de Ronaldo José Rivera Mercado, de 24 años de edad y oriundo del municipio de Santa Lucía, Atlántico, flotando en aguas del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote, en Bolívar.

Según el testimonio de los lugareños, Pacheco se encontraba desaparecido desde el pasado lunes 11 de agosto, cuando se encontraba en el municipio de San Cristóbal, Bolívar.

Aquel día, a eso de las 3:30 p. m., pobladores manifestaron que el joven de 24 años estaba caminando por las calles del polvoriento municipio cuando, al parecer, se topó con unos patrulleros que estaban realizando requisas, por lo que en un intento de evadir el control policial, se lanzó a las aguas del canal para luego nadar hasta perderse de vista.

Pasaron las horas y del joven no se supo más nada el resto del día. No hubo registro si había llegado a un puerto seguro o incluso, hasta otro municipio. Por esta razón se desplegó una búsqueda hasta los municipios de Soplaviento, San Estanislao y Mahates, pero el resultado fue negativo. Nadie sabía nada.

No fue hasta la mañana de este miércoles 13 de agosto, cuando los habitantes del municipio de Gambote se toparon con el aterrador descubrimiento de un cuerpo que flotaba boca abajo entre las corrientes del canal.

Tras rescatarlo y llevarlo a la orilla para su posterior inspección, estos se percataron que se trataba del cadáver del joven Ronaldo José, ya rígido, producto de su fallida inmersión.

Geográficamente, el cuerpo del joven recorrió desde el municipio de San Cristóbal hasta Gambote, aproximadamente 56,4 kilómetros fluviales.

Tras enterarse de la terrible noticia, la familia del fallecido acudió hasta el municipio, quienes en diálogo con EL HERALDO manifestaron que: “Ya estamos haciendo el levantamiento del cadáver”.

La Policía de Bolívar adelanta una investigación para esclarecer los confusos hechos de esta tragedia que enluta al municipio de Santa Lucía.