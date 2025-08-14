La producción industrial manufacturera de Colombia mantiene su senda de recuperación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el indicador de producción presentó un crecimiento del 2,2 % en el mes de junio.

Según la entidad, también se presentaron aumentos (aunque muy leves) en las ventas reales y el empleo, ya que ambas crecieron en un 1 % y 0,4 % respectivamente.

El Dane reveló que, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 21 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 4,2 puntos porcentuales a la variación total anual y 18 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 2 puntos porcentuales a la variación total.

El informe reveló que la actividad que más contribuyó positivamente al crecimiento de la producción industrial manufacturera en junio fue la fabricación de productos químicos, quien aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación final, y presentó además un crecimiento del 19,5 % en mayo de 2025 frente a junio de 2024.

Otras actividades que crecieron en su producción fueron la fabricación de equipos de transporte; elaboración de azúcar y panela; productos lácteos y confección de prendas de vestir.

Pero esa tendencia alcista no tuvo presente al Atlántico, quien en su producción industrial para junio decreció un 0,5 %. A su vez, sus ventas cayeron en un 2,6 %, pero el empleo aumentó un 1 %.

Si miramos en áreas metropolitanas, la de Barranquilla fue la única que no creció positivamente. De acuerdo con el Dane, su producción industrial cayó un 0,8 %, sus ventas decrecieron 2,7 % y el empleo fue en lo único que creció (1 %).

Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.