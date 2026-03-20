Las importaciones en el mes de enero fueron de USD5.902,9 millones y presentaron un crecimiento de 9,7 % en relación con el mismo mes de 2025.

De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 14,1 % en los productos referentes a manufacturas.

En el mes de referencia, las importaciones de manufacturas participaron con el 77,7 % del valor total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,9 %, combustibles y productos de las industrias extractivas (minería) con 7,3 % y otros sectores con 0,1 %.

Por su parte, en enero de 2026 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de USD1.328,8 millones, mientras que en enero de 2025 se presentó un déficit de esa misma balanza en USD1.278,9 millones.

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.

Las importaciones de Colombia originarias de China participaron con el 31 % del total de las importaciones.