En Sabanalarga, los hechos de violencia siguen haciéndose presentes y amenazan contra la integridad de sus propios habitantes.

Leer más: Tiroteo entre Policía y presuntos criminales deja un muerto y un capturado en Buena Esperanza

Fue así como un nuevo ataque a bala dejó como resultado un hombre de 28 años herido, esto luego de que dos sujetos en moto le propinaran varios disparos durante la noche de este miércoles 13 de agosto.

El lesionado responde al nombre de Dahiwil José Acuña Palomino, quien permanece en un centro médico.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 11:20 p. m., la víctima se encontraba caminando por las calles del barrio 20 de Enero, exactamente en la calle 23 con carrera 5.

En medio del recorrido fue sorpresivamente interceptado por dos desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta color negra. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para luego escapar junto con su cómplice.

Luego de haber sido atacado, Acuña Palomino fue trasladado por los vecinos del sector hasta el hospital municipal, donde permanece recibiendo atención médica con un diagnóstico estable.

La Policía, en cabeza de un grupo de investigadores de la SIJÍN y SIPOL, adelantan una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr su captura con el objetivo de esclarecer los móviles del ataque armado.