Barranquillero perdió maletín con 16.000 euros en un taxi de la ciudad

Al llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz, el ciudadano tomó el servicio de transporte público con destino a la vivienda de sus familiares, ubicada en el norte de la ciudad. Al llegar a la dirección acordada, el taxista sacó las maletas de Ramírez del carro y se marchó.

Silvio, minutos después y al momento de estar saludando a su familia, se percató que le faltaba un maletín, donde había guardado la suma de 16.000 euros.

El barranquillero, luego de no recibir respuesta de la estación de taxis del aeropuerto, fue hasta el sitio directamente. La versión del conductor implicado es que el maletín no estaba en el carro y que él había hecho otra carrera después. Si embargo, Ramírez indica que los conductores de esa estación no tienen permitido realizar servicios fuera de esta y que además el registro de GPS del auto no corresponde a lo declarado.

Silvio pudo recuperar los documentos que se encontraban en el maletín, pero difiere en la versión de la persona que se los entregó, pues le aseguraron que los habían encontrado en una trocha. El joven indicó que está dispuesto a ofrecer una recompensa al que le entregue el dinero, además de otros objetos de valor que había dentro del equipaje. Declaró que hará la denuncia ante las autoridades correspondientes.