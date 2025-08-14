En momentos de tensión política en el país por cuenta del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, invitó al presidente Gustavo Petro a construir consensos para defender la vida, durante su intervención en el décimo Congreso Empresarial organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

“Juntos trabajemos en la construcción de un consenso por la defensa de la vida”, expresó el jefe del Ministerio Público.

Procuraduría Procurador Gregorio Eljach Pacheco en el congreso de la Andi.

El presidente Gustavo Petro no fue invitado a este evento -según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master- por petición suya.

Asimismo, Eljach Pacheco invitó al empresariado colombiano a un diálogo que permita llegar a acuerdos y dar “juntos el paso para actuar en defensa de la vida”, asegurando que esta es la causa a la que dedicará sus “mejores esfuerzos”.

Esto en conjunto con “el Gobierno Nacional, con la justicia, el Congreso de la República, los organismos de control, las autoridades territoriales, la academia y los medios de comunicación”.

Sobre la próxima contienda electoral, el procurador advirtió “que hará lo necesario para que haya elecciones libres, legitimas y transparentes” y reafirmó que tomó decisiones para que “no quede un solo puesto de votación en la geografía colombiana en el que no haya una representación de la Procuraduría y del Ministerio Público”.

“Que el diálogo es lo que exige a gritos la realidad actual. Señores empresarios, es el momento de la vida, es el momento de todos”, sostuvo.