Durante la instalación de un Foro Regional de la Jurisdicción Disciplinaria en Buga, Valle del Cauca, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, señaló el pasado miércoles que el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un ‘atentado inaceptable a las instituciones y al Estado derecho’.

Rodríguez hizo un llamado a la sociedad colombiana para que no normalice la violencia como una realidad permanente en el país, y pidió un minuto de silencio por la paz de Colombia y en memoria del senador del Centro Democrático, quien falleció el pasado 11 de agosto, tras más de dos meses en estado crítico en la Fundación Santa Fe, luego de ser víctima de un ataque a bala en Bogotá.

Cortesía CNDJ Foro Regional de la Jurisdicción Disciplinaria en Buga, Valle del Cauca.

“No podemos pasar por alto el momento tan convulsionado que actualmente vive nuestra sociedad. Y es por eso que antes de dar inicio a esta agenda académica, quiero solicitarles a todos un minuto de silencio por la paz de nuestro país, y por el descanso eterno del senador y candidato presidencial el Dr. Miguel Uribe Turbay”, añadió el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Asimismo, indicó, en medio del foro, que el asesinato del que fue víctima el senador Uribe “es una grave herida a nuestras instituciones y al estado de derecho. Manifestamos, por supuesto, un total y enérgico rechazo a la violencia y a la intolerancia”.

Añadió en su discurso: “No permitamos jamás la normalización de la agresión. Ni que las ideas se conviertan en un motivo para atentar contra la vida y la integridad de las personas”, refiriéndose al asesinato del precandidato presidencial, que ha dejado conmocionado a todo el país.

