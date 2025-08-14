No hay duda que el rendimiento de Yeison Suárez, hasta este momento, ha sido bastante bueno. El lateral, que llegó del Deportivo Pereira, se adueñó del puesto como lateral izquierdo y cada vez se afianza más en su rol.

Leer también: El colombiano Luis Sinisterra, rumbo a Cruzeiro

Pero el futbolista tiene la clave de su nivel clara. Todo se debe al trabajo que viene haciendo en todos los entrenamientos del equipo rojiblanco.

“Uno va creciendo con los entrenamientos, con el apoyo de los compañeros. Lo importante es seguir creciendo, tenemos un grupo con una calidad humana grande. Tenemos una responsabilidad más siendo líderes y hay que seguir así. Cada vez vamos mejorando la sincronía. Si eso lo vamos haciendo minimizaremos los errores. Esta semana larga nos ha servido para eso y buscar mejorar los errores”, destacó en rueda de prensa.

El marcador de punta se mostró agradecido por la oportunidad recibida y afirmó que con sus actuaciones busca retribuir la confianza que el club puso sobre él.

Leer más: “Me voy a seguir desequilibrando, aquellos que no les guste o sufran, abróchense el cinturón”: Alfredo Arias

“Estoy agradecido de estar en un club tan grande como Junior. La forma de retribuirle a este gran club es con trabajo. Siempre me he caracterizado por el respeto con el hincha y eso se ve reflejado en el terreno de juego”, comentó.

El deportista habló acerca del partido que tendrán ante el Bucaramanga, el próximo lunes, a partir de las 5:15 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Bucaramanga es un equipo fuerte, con jugadores muy importantes por las bandas. Tengo la fortuna de conocer al profe Leonel, sé lo que él quiere y vamos a trabajar para contrarrestar sus ataques. Bucaramanga ha mostrado solidez, vienen de jugar Libertadores y Sudamericana y hay que respetarlos, pero hay que hacernos fuertes en cada. Tenemos que estar más concentrados. A veces por detalles se te van los partidos. Esta semana larga que hemos tenido nos ha ayudado para eso”, manifestó.

Leer también: Prueba de hegemonía de Liverpool, Bayern, PSG, Nápoles y Barcelona

Por último, Yeison Suárez le dijo al hincha de Junior que crea en este equipo.

“Al hincha decirle que crea en este equipo, cada vez nos hacemos más fuertes de local y visitante y vamos logrando los objetivos. Es una competencia sana con todos los compañeros, los jugadores que están en la posición, todos quieren aportar”, concluyó.