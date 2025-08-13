La violencia continúa haciéndose presente en el municipio de Sabanalarga y amenaza de manera aterradora la tranquilidad de sus habitantes.

Fue así como en la noche de este martes 12 de agosto un joven de tan solo 21 años de edad resultó herido tras ser blanco de las mortales balas que atentaron con arrebatarle la vida.

El lesionado, identificado por las autoridades como Moisés David Martínez De la Hoz, logró salir con vida del ataque.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, eran aproximadamente las 8:20 p. m., cuando se encontraba sentado en la sala de su vivienda, ubicada en la calle 28 Nro.28C1-20, en el barrio 7 de mayo.

Mientras revisaba su teléfono, unos sujetos irrumpieron en su residencia portando armas de fuego y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos para luego escapar de la escena a bordo de una motocicleta negra hacia un rumbo desconocido.

Malherido, vecinos de la comunidad corrieron hasta su casa y lograron auxiliarlo, trasladándolo rápidamente hasta el hospital municipal, donde recibe atención médica con un diagnóstico estable.

Según el informe de los especialistas, la víctima registra tres heridas por proyectil de arma de fuego: una en el brazo derecho, otra en el tórax y una a la altura del axilar derecho.

La Policía del Atlántico adelanta labores de campo con el fin de dar con la captura de los responsables.