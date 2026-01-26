La Policía Nacional, a través del Gaula, logró la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de Orejas, señalado de extorsionar a transportadores en el municipio de Soledad, Atlántico.

Leer también: Incendio en Mirador del Mar 1 puso en alerta a residentes del norte de Barranquilla

El operativo se llevó a cabo en el marco del “plan cazador”, mediante el cual fue detenido el presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Costeños’, durante labores de control adelantadas por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Orejas’ sería el encargado del cobro de extorsiones en sectores como el barrio Prado de Soledad y la Central de Abastos, además de ser el presunto autor material de exigencias económicas ilegales a transportadores que operan en este municipio.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular, 60.000 pesos en efectivo y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, junto con el capturado.

La Policía informó además que el detenido registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y falsedad marcaria.

Sobre este resultado, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia del operativo.

“Seguimos golpeando de manera directa a las estructuras criminales dedicadas a la extorsión. Este resultado es producto del trabajo investigativo y de la denuncia ciudadana, que nos permite actuar con contundencia y proteger a comerciantes y transportadores”, señaló el oficial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165 del Gaula o la línea de emergencia 123.