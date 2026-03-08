Un hombre de 42 años fue asesinado con arma de fuego en la mañana de este domingo 8 de marzo en el barrio Renacer, en el municipio de Soledad, según informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Arévalo Ahumada, quien resultó gravemente herido tras un ataque ocurrido hacia las 11:30 a. m. al interior de una vivienda ubicada en la calle 32B con carrera 7B del sector en mención.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por impactos de bala.

Las autoridades señalaron que la víctima llevaba aproximadamente tres meses residiendo en el sector y registraba cinco anotaciones en el sistema SPOA, relacionadas con delitos de estupefacientes (30 de enero de 2025 y 1 de agosto de 2014) y porte ilegal de armas de fuego (22 de febrero de 2024 y 28 de abril de 2017).

Como parte de las primeras indagaciones, la Policía indicó que la vivienda donde ocurrió el ataque presuntamente era utilizada como expendio de sustancias alucinógenas.

Asimismo, la Policía comunicó que se investiga la posible relación del hecho con estructuras criminales que delinquen en la zona. Según información de inteligencia, en ese sector tendría injerencia el grupo delincuencial organizado Los Costeños, presuntamente bajo el mando de alias ‘Mauricio, el Quesero’.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.