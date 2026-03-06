En la mañana de este viernes 6 de marzo se registró un grave accidente en las carreteras del Atlántico. Un bus que cubría la ruta Ponedera-Barranquilla se volcó dejando, al parecer, una víctima fatal.

La emergencia se habría presentado a la altura del romboy de Palmar de Valera. Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos para atender a los pasajeros heridos.

Hasta el sitio del siniestro llegaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y ambulancias. Por el momento se desconocen las causas exactas del siniestro.

Cortesía Accidente de bus en la vía Ponedera-Barranquilla dejó al menos un muerto y varios pasajeros heridos.

Sin embargo, testigos manifestaron que un moto-carro salió de repente a la vía y se le atravesó al bus, y el conductor por esquivarlo perdió el control del automotor, cayendo a un pequeño barranco al costado de la carretera.

Cortesía Bus que se accidentó en la vía Ponedera-Barranquilla este viernes 6 de marzo.

Noticia en desarrollo...