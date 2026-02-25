En plena Ventana al Mundo, zona turística de Barranquilla, fue asesinado en la noche de este martes 24 de febrero un hombre de 33 años identificado como Alfredo Gómez Donado.

Leer también: Dejan en libertad al concejal Alexis Castillo, quien se había entregado por presunta violencia intrafamiliar

De acuerdo al informe preliminar de las autoridades, el hecho se registró a las 6:30 p.m. en la Calle 110. La víctima se encontraba parqueando vehículos cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta; el parrillero desenfundó un arma de fuego y la accionó en varias ocasiones en su contra.

Vecinos del sector informaron que el hombre se dedicaba a la venta y al consumo de estupefacientes en el sector y que laboraba como vigilante informal parqueando y cuidando vehículos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla detalló que la víctima registra una anotación en el SPOA por el delito de violencia intrafamiliar. Agregó que en la zona delinquen miembros de ‘los Costeños’.

La Mebar indicó que ya empezó las averiguaciones correspondientes para determinar los móviles del hecho y dar con los responsables del crimen.

Testigos también agregaron que el hombre asesinado era conocido en la comunidad como ‘el Cacha’.

Importante: Crimen en Evaristo Sourdis: hombre intentó huir de sus agresores, pero fue acribillado