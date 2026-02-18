La operación de vigilancia durante los cuatro días de carnaval también se extendió a las vías de Barranquilla, en donde miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana realizaron permanentes controles para evitar siniestros e infracciones de conductores.

Pese a ello, la institución armada reportó este Martes de Carnaval, 17 de febrero, al cierre de las carnestolendas, un saldo negativo de 18 siniestros viales que dejaron 13 personas lesionadas y cinco fallecidas en los cuatro días festivos.

En materia de seguridad vial, según la autoridad, se impusieron 1.803 comparendos por diferentes infracciones de tránsito.

Además, uniformados asignados a tránsito practicaron 84 pruebas de alcoholemia, de las cuales 56 resultaron positivas, y se inmovilizaron 145 vehículos.

Frente a cifras del año anterior, la recién finalizada temporada de carnaval en la ciudad de Barranquilla sumó dos casos más de víctimas fatales en siniestros viales, teniendo en cuenta que en 2025 se reportó un saldo de tres fallecidos.

En cuanto a lesionados la cifra se mantuvo, pues el año pasado hubo 16 personas heridas, tres más que las reportadas este año por la Policía.

Casos de homicidios

Hay que reseñar que la sombra del sicariato se extendió a los barrios populares de la capital del Atlántico y a los municipios de Soledad y Malambo, sumando durante los cuatro días de carnaval al menos 15 homicidios.

En el resto de poblaciones del Atlántico se presentaron tres hechos de sangre, entre estos el crimen de una mujer en Sabanagrande este Martes de Carnaval, para un conteo global de 18 víctimas fatales en toda la jurisdicción.

Si bien las autoridades civiles y de Policía no han entregado un balance en materia de criminalidad, con datos aportados por redes de apoyo ciudadano, en su mayoría conformadas por exmiembros de la Fuerza Pública y de la vigilancia privada, se alcanzó a construir el registro de asesinatos, aparentemente derivados en su mayoría de las disputas entre estructuras delincuenciales.