Los médicos de turno del Nuevo Hospital General de Barranquilla informaron sobre el deceso de Gladys María Reyes Mendoza, la comerciante de 50 años de edad que había sido blanco de un atentado sicarial la noche del pasado domingo, en el interior de su vivienda en el corregimiento La Playa.

Según el testimonio de los allegados de la mujer, los hechos se registraron cuándo la víctima conversaba con su hija de 14 años, momentos en el que dos sujetos en moto arribaron hasta el sitio.

Una vez ahí, el parrillero descendió del vehículo y, con arma de fuego en mano, pasó la pistola por la ventana y le propinó una violenta ráfaga de disparos a Reyes Mendoza, logrando impactarla en tres ocasiones.

Tras el ataque, la mujer fue rápidamente auxiliada y trasladada hasta el Paso La Playa, posteriormente fue remitida al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde falleció en la mañana del lunes.

De la hoy occisa se conoció que era natural del corregimiento, ama de casa y madre de 11 hijos.