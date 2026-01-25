Un nuevo ataque a bala en el municipio de Soledad, ocurrido en la madrugada de este domingo 25 de enero en el barrio Las Moras, se cobró la vida de un joven de solo 22 años de edad, identificado como John Leider Montes Mallarino, y dejó heridos a sus dos acompañantes llamados Willinton José Ortiz Manjarrez, de 26 años, y John Freddy Hernández Acosta, de 23.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que todo sucedió a eso de las 2:00 de la madrugada, cuando las víctimas compartían bebidas embriagantes en la terraza de un apartamento localizado en la carrera 22 con calle 59A.

A esa hora llegó hasta el punto en mención un individuo a pie que, con agilidad, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los tres amigos. Luego de la acción criminal, salió corriendo y se embarcó, al parecer, en una moto.

Las detonaciones habrían alertado a las personas del sector, quienes se movilizaron para ayudar a los heridos a trasladarlos hasta el Hospital Universidad del Norte. Luego, con el paso de los minutos, se confirmó la muerte de Montes Mallarino en ese centro asistencial.

Detectives de la Sijín en turno y asignados al caso recibieron información de uno de los sobrevivientes y este confirmó la versión de que todos estaban consumiendo alcohol cuando “hizo presencia un hombre que disparó”.

Una de las hipótesis de las autoridades está relacionada con la disputa entre Pepes y Costeños por el control territorial de la venta de estupefacientes.

La Policía señaló además que la zona se encuentra bajo el dominio de ‘los Costeños’.